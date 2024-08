Guerra Totti-Blasi sull’assegno di mantenimento: lei chiede l’aumento, lui vuole tagliarglielo

La battaglia tra Totti e Blasi sull’assegno di mantenimento

Continua la battaglia giudiziaria tra Francesco Totti e Ilary Blasi sull’assegno di mantenimento per i tre figli dell’ormai ex coppia.

La conduttrice, infatti, ha chiesto al giudice del Tribunale di Roma un aumento dell’assegno: da 12.500 a 18-20mila euro al mese.

Ilary Blasi, attraverso il suo legale, ha motivato la richiesta di aumento sostenendo di non percepire più gli stessi redditi di prima non riuscendo, inoltre, a far fronte alle spese derivanti dalla gestione della villa all’Eur, di proprietà dell’ex calciatore della Roma.

Francesco Totti, dal canto suo, ha presentato attraverso il suo legale una contro-istanza in cui si sostiene che le entrate della ex moglie non sono affatto diminuite.

Inoltre, secondo l’avvocato dell’ex capitano giallorosso l’assegno andrebbe sì modificato, ma al ribasso dal momento che Christian, primogenito della coppia, è ormai “indipendente, autonomo e non vive più nella casa coniugale”.

Il ragazzo, infatti, si trasferirà in Sardegna dove giocherà in Serie D con l’Olbia calcio, motivo per cui, secondo il legale di Totti, l’assegno di mantenimento andrebbe portato sotto i 10mila euro.

Sarà la giudice Simona Rossi a pronunciarsi sulla questione, probabilmente entro un mese visto che, a fine settembre, entra nel vivo l’istruttoria della causa di separazione.