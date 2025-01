Ilary Blasi e la separazione: “L’ho vissuta come una seconda chance”

Dalla separazione con Francesco Totti alla nuova vita al fianco del compagno Bastian: Ilary Blasi, protagonista di una nuova serie Netflix disponibile dal 9 gennaio, si racconta in un’intervista a La Repubblica.

La conduttrice, che rivela di essere “tranquilla”, ha rivelato che cosa l’ha ferita dopo la rottura con il suo ex marito: “Quando è uscita l’intervista di Francesco sul Corriere della Sera due anni fa. Non me l’aspettavo proprio. Pensi che manco me n’ero accorta quella mattina, non avevo letto il giornale. Mi ha avvisato Graziella (la sua manager, ndr)”.

Sulla separazione dall’ex calciatore della Roma afferma: “Non è una cosa bella, ma l’ho vissuta come una seconda chance. Nei momenti più difficili devi anche essere realista, le cose veramente brutte nella vita sono altre. Ci vuole consapevolezza. Il rammarico è nei confronti dei miei figli. Non vengo da una famiglia di separati, i miei stanno insieme da una vita, ho avuto un bell’esempio”.

Sul rapporto con i suoi tre figli rivela: “Non sono mai stata il tipo da abbracci e coccole, l’affetto lo dimostro in altre sfumature, con l’esserci, organizzando. Sono pragmatica. Chanel e Cristian sono grandi, con la piccola Isabel forse mi lascio più andare. Ha la sua personalità, ma è molto affettuosa”.

La presentatrice, poi, parla del suo nuovo compagno Bastian: “Romantico, più fisico, il contrario di me. Ha capito che sono fatta così e mi accetta. Ci siamo incontrati in una lounge, in aeroporto. All’inizio non sapeva la mia storia, è stato catapultato nel mio mondo. Era su tutti i siti, ovunque. A un certo punto mi ha chiesto: ma che succede?”.

Ilary Blasi, poi, rivela che cosa è che le manca: “La spensieratezza. E non puoi recuperarla, perché la testa è diversa. L’anno che mi sono separata, dopo aver passato il Natale a casa, sono andata in Thailandia con Bastian per il Full Moon Party, la grande festa sulla spiaggia. Luna pazzesca, migliaia di persone. Un’esperienza bella, a 20 anni. A 40 ero anacronistica. Le cose vanno fatte al momento giusto”.

E sugli anni che passano, la conduttrice afferma con grande schiettezza: “Me rode er c**o. La possiamo condi’ come ce pare, ad aprile compirò 44 anni, metà della vita è andata”.