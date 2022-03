Gli appassionati di gossip in questi giorni continuano a chiedersi cosa ci sia di vero nella presunta rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Tra i due è tornato il sereno o si parla già di un possibile divorzio? C’è da dire che da parte dei diretti interessati non filtrano commenti o prese di posizione, se non la secca smentita di qualche giorno fa dell’ex capitano della Roma, che ha bollato il tutto come fake news.

I due si sono anche fotografati insieme ai figli a cena in un ristorante del centro della Capitale, ma ciò non è bastato a placare i rumors e i dubbi. Anzi, secondo alcune indiscrezioni riportati dai giornali scandalistici, Francesco e Ilary sarebbero pronti a dirsi addio. Non prima di aver risolto la questione economica legata a un ipotetico divorzio, visto l’immenso patrimonio dell’ex calciatore. Tenuti alla larga i figli che non saranno coinvolti in una eventuale battaglia giudiziaria.

Eppure le voci di una rottura imminente sembrano essere smentite da alcuni fatti, come le immagini pubblicate da Chi che li immortalano durante una giornata trascorsa insieme nella Capitale. Francesco e Ilary si sono fermati in un ristorante per pranzare e hanno sorriso ai paparazzi una volta usciti dal locale per salire in macchina e far ritorno a casa.

Secondo il settimanale Oggi invece la coppia sarebbe ai ferri corti. Il motivo? “Lei avrebbe voluto girare una sitcom sulla loro routine familiare, lui avrebbe tentennato fino a far morire il progetto; il clan dei Blasi avrebbe preso troppo ‘campo’ nel centro sportivo dei Totti alla Longarina, vicino Ostia. Soprattutto Francesco avrebbe voluto aggiungere un figlio, preferibilmente un maschietto, alla contabilità familiare e lei si sarebbe opposta per ragioni di carriera“, si legge sul rotocalco. Il presunto allontanamento tra i due non sarebbe quindi da imputare a Noemi, data da alcuni retroscena come la nuova fiamma di Totti. E neppure un eventuale tradimento della conduttrice nei confronti del calciatore. A ostacolare, se la separazione fosse vera, la popolarissima coppia anche il distacco dalla Roma. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo vivendo.

