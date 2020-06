Durante le riprese di Harry Potter l’attore Daniel Radcliffe andava a letto con le fan da ubriaco

Harry Potter, Daniel Radcliffe e le fan

L’attore Daniel Radcliffe, diventato famoso in tutto il mondo per aver vestito i panni di Harry Potter, in un’intervista al Mirror ha confessato di aver fatto sesso con alcune sue fan ai tempi del film. Quando la saga del celebre mago esordì al cinema, la popolarità del giovane attore esplose. In quel periodo i riflettori erano costantemente puntati su di lui e Daniel Radcliffe ha ammesso più volte di essersi sentito travolto dal successo cercando anche rifugio nell’alcol.

Sui rapporti sessuali che ha avuto in quegli anni la star britannica ha detto: “Sono sempre stato molto nervoso riguardo alle groupie (le fan, ndr). Mi piace solitamente conoscere una persona prima di portarla a letto. Sai che dovrai parlare con loro in seguito, anche se si tratta di una cosa di una sola notte. Mi … voglio dire, è successo, ma in generale conoscevo la ragazza. A parte qualche volta quando ero ubriaco”, ha raccontato Daniel Radcliffe.

Leggi anche: 1. L’attore Daniel Radcliffe: “Harry Potter mi ha fatto diventare un alcolista” / 2. “Per gestire il successo di Harry Potter sono diventato alcolista”, la rivelazione di Daniel Radcliffe

Potrebbero interessarti Michelle Hunziker è incinta? La risposta durante Striscia la Notizia Disavventura social per Amadeus e la moglie: “Colpa di qualche deficiente” Stefano De Martino e la frecciatina a Belen su Instagram: il post cancellato