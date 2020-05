Giulia De Lellis si lava i capelli con il detersivo per i piatti | VIDEO

Nelle ultime ore Giulia De Lellis è finita nel mirino delle critiche social per avere condiviso un video su Instagram nel quale affermava di avere lavato i capelli con il detersivo per i piatti. “Parrucchieri, dovete dirmi se ho fatto una ca**ata o no. Praticamente oggi durante lo shooting mi hanno messo un litro d’olio tra i capelli e sono tornata a casa che ero disperata. Ho pensato di risolvere la situazione con un sapone per i piatti. Boh sgrassa tutto, ho pensato che sgrasserà anche la cute. E devo dire che il risultato è pazzesco”, racconta Giulia De Lellis su Instagram.

“Sono bellissimi. Ovviamente poi ho fatto altri due shampoo e una maschera sulle lunghezze. Ma ho fatto una ca***ta o realmente si può fare in queste situazioni? Perché solitamente quando ho la cute grassa faccio un trattamento, metto qualche goccia di limone e risolvo. Però in questo caso pensavo che non fosse sufficiente. Ho pensato male o invece ho fatto bene e potrebbe essere una soluzione?”, chiede l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Sui social si sono scatenati i commenti ironici. “Lo Svelto sta bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, ha scritto un utente parafrasando il celebre titolo del libro di Giulia De Lellis. “Ma se lo bevo, visto che sgrassa, dimagrisco?”, scrive un altro. “A Trump piace questo elemento”, aggiunge un altro. E ancora: “Amo lavarmi i denti con la pasta d’acciughe e il culo col Vetril. Fanno miracoli”.

