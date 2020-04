Andrea Iannone si confessa: “Ecco perché è finita con Giulia De Lellis e Belen”

“Ecco perché è finita con Giulia De Lellis e Belen”, Andrea Iannone si confessa

Andrea Iannone si confessa e parla della fine delle sue relazioni e in un’intervista al settimanale Oggi, il giovane pilota di formula uno si lascia andare a considerazioni non proprio lusinghiere sulle sue vecchie fiamme, famose e bellissime: la showgirl argentina, Belen Rodriguez e l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis.”Non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità“, dice Iannone e implicitamente dà delle “immature” a entrambe.

Per la prima volta Andrea Iannone parla apertamente della squalifica per doping che gli è costata 18 mesi di esclusione dalle gare, nonostante gli sia stata riconosciuta l’assunzione accidentale. “Oggi le priorità sono la mia famiglia e la mia moto”, dice il pilota e ammette di non veder l’ora di tornare a correre. “Sogno di mettermi il casco, risalire sulla mia Aprilia e sfrecciare lungo un circuito il prima possibile”, prosegue Andrea Iannone.

Sulla sua vita sentimentale Iannone è sempre stato molto riservato ma ammette che questa quarantena gli ha fatto rivalutare le persone che per lui ci sono sempre state. Nell’intervista il pilota si sbottona e commenta così la rottura con le ex, Belen Rodriguez e Giulia De Lellis: “Io ho il cuore puro. Per poter giudicare bisogna riconoscere le cose. Io sono fedele a me stesso, non mi metto a fare ora dichiarazioni su quello che è accaduto”.

E aggiunge: “Non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti. Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità. Nella buona e nella cattiva sorte? Si dice così”. Una frase a dir poco tagliente. Avrà ragione Iannone o il suo è solo un tentativo di difendere il suo orgoglio? Guarda caso sia la De Lellis che Belen dopo Iannone sono tornate tra le braccia dei loro ex, Andrea Damante e Stefano De Martino.

