Andrea Damante e Giulia De Lellis si separano

Il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e il suo ex storico Andrea Damante, al quale l’influencer aveva dedicato il libro di successo “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza” in cui raccontava i tradimenti di lui, è stato il gossip più chiacchierato in questi mesi di emergenza Coronavirus. Dopo avere trascorso la quarantena insieme nella casa di lei a Roma i due si separano, ma solo per questioni lavorative. Andrea Damante è infatti tornato a Milano. Lo ha reso noto lui stesso pubblicando su Instagram una foto in bianco e nero dove abbraccia Giulia De Lellis, nella didascalia scrive: “Last Day”. “Ultimo giorno”, insieme.

Leggi anche: 1. Giulia De Lellis: il suo libro era fuffa e lei è ricascata in una storia tossica / 2. Giulia De Lellis risponde alla frecciatina velenosa di Andrea Iannone (e rispunta l’ex Damante)/ 3. Ecco perché Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati/ 4. Sono tornati insieme: le prime foto

Potrebbero interessarti Taylor Mega si racconta: “A 15 anni mi facevo di eroina, solo la moglie di Paolo Bonolis mi ha aiutata” Andrea Iannone si confessa: “Ecco perché è finita con Giulia De Lellis e Belen” Gigi Hadid è incinta: l’esilarante reazione di Fedez