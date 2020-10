Giulia De Lellis: “Faccio fatica a guardarmi allo specchio. Ogni cura contro l’acne sembra fallire”

Torna a parlare del suo problema con l’acne Giulia De Lellis, e lo fa con la naturalezza con cui già si era mostrata sui social nelle scorse settimane. L’influencer infatti aveva pubblicato alcuni scatti nei quali faceva vedere il problema alla pelle con il quale da un po’ di tempo sta combattendo. “Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po’ giù di morale perché ogni cura sembra fallire”, ha spiegato De Lellis su Instagram, mostrando nuovamente i segni dell’acne.

La ragazza ha pubblicato una nuova foto scrivendo: “Prima o poi so che troverò la soluzione. Oggi però faccio fatica a guardarmi allo specchio così. E allora non mi trucco, non mi guardo, esco di casa ben vestita e profumata. Se la nostra pelle non sarà il nostro punto di forza, valorizzeremo altro”. Già durante la sua partecipazione alla 77esima edizione del Festival di Venezia, l’influencer aveva lanciato un messaggio a favore della skin positivity.

In passato inoltre De Lellis aveva dato il suo appoggio ad Aurora Ramazzotti quando quest’ultima aveva postato uno scatto senza filtri, che mostrava le imperfezioni della pelle. “Brava e complimenti ad Aurora che ha aperto questo argomento, io ne ho parlato a volte nelle stories, ma non ho avuto mai il coraggio di affrontarlo in maniera così intensa e seria”, aveva scritto l’influencer.

Leggi anche: 1. Giulia De Lellis mostra i segni dell’acne sui social: “Senza filtri e senza trucco” / 2. Giulia De Lellis criticata su Rai 1 per il red carpet a Venezia con l’acne

Potrebbero interessarti Belen: “Non sono più single. Proposte indecenti? Ne ho avute. Un politico ci ha provato” Federica Pellegrini è incinta? La foto su Instagram insinua il dubbio Chiara Ferragni è di nuovo incinta, la reazione di Fedez è esilarante