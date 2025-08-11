Dal successo con Mtv al matrimonio con Nicolas Vaporidis: la conduttrice e attrice Giorgia Surina si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Sul successo ottenuto con TRL – Total Request Live, la presentatrice ricorda: “Mia mamma mi diceva: oggi non te ne rendi conto, ma più avanti capirai quello che ti sta succedendo. Io capivo già allora che era qualcosa di importante, ma certo non immaginavo che quell’immaginario mi sarebbe rimasto attaccato per così tanto. Ne sono contenta, il fatto che si ricordi sempre che sono stata una vj di Mtv mi mantiene giovane”. Oggi, Giorgia Surina ha 50 anni: “Non capisco come possa avere già 50 anni. Al di là del numero, che fa un po’ paura, ho vissuto una sorta di cortocircuito perché credevo che a 50 anni mi sarei sentita arrivata, invece resto la persona inquieta che ha davanti a sé una lista della cose ancora da fare. Questo ribollire mi fa restare curiosa e, chissà, magari anche invecchiare meno: non ho ancora voglia di sedermi”.

La conduttrice, poi, parla del matrimonio con l’attore Nicolas Vaporidis, durato dal 2012 al 2014: “È stato tutto piuttosto tormentato a livello di emozioni. Ma era la cosa da fare. Anzi, probabilmente coraggioso è stato decidere di sposarsi nonostante ci fossero tutte le premesse perché si rivelasse una decisione sbagliata. Non ne vado fiera, semplicemente ci sono cose che a volte non sono come te le aspetti e devi prendere atto che non era la tua strada. In quel caso era lampante, sembrava fosse già scritto… ma io non avevo letto”. La conduttrice, poi, ricorda quando ha scoperto di avere un tumore: “Ho subito tre interventi, non ho parlato proprio di tutto. La cosa importante è che ho imparato a godere di quello che ho e a ritenermi fortunata e felice per il fatto di stare bene, dando il giusto valore alle cose. Il primo intervento era stato nel 2010 e poi si sono aggiunte altre cose negli anni, prima di stare bene. Ho dovuto accettare il cambiamento della mia prospettiva circa quello che volevo, potevo e immaginavo di diventare”.