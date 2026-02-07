Giorgia, la vita privata della cantante: età, dove vive, i figli, l’amore per Emanuel Lo

LA CANTANTE È AMATISSIMA DAL PUBBLICO, COSA SAPERE SU DI LEI

Classe 1971, oggi Giorgia ha 55 anni e una carriera che supera i 30 anni di successo. Protagonista da decenni del panorama musicale italiano, per lei il successo è arrivato nel 1995 quando ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone “Come saprei”, sebbene avesse già infiammato l’Ariston l’anno prima con E poi, arrivando settima nella sezione nuove proposte.

Nonostante l’enorme notorietà, Giorgia è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, provando in tutti i modi a tenere lontano dai riflettori i suoi affetti e la sua famiglia. Il suo compagno, Emanuel Lo, è un personaggio famoso, ballerino e coreografo, insegnante di Amici e dunque anche un volto ormai noto della televisione italiana.

Giorgia, cosa sapere sulla cantante: dalla casa al figlio fino all’amore per Emanuel Lo

Giorgia Todrani, in arte Giorgia, è nata a Roma e da quando ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, presentandosi nelle nuove proposte, ha avuto – e la ha tutt’oggi – una carriera strepitosa. Oltre ai suoi successi come singoli, è impossibile non ricordare i duetti anche con star della musica internazionale, che l’hanno resa famosa al di fuori dall’Italia. Ne sono un esempio quelli con Ray Charles, Elton John, James Taylor, Bryan Adams, i Simple Minds ed Aretha Franklin.

Ha cantato al fianco anche di altri “giganti della musica italiana”, tra cui Pino Daniele, Mina, Zucchero, Luciano Pavarotti, Gianna Nannini e Andrea Bocelli, con brani che hanno sempre ottenuto uno strepitoso successo. Conduttrice di X Factor, tornata al Festival di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice, Giorgia piace per la sua semplicità e solarità, ha da poco concluso un tour che le ha regalato grandissime soddisfazioni.

Il suo compagno è Emanuel Lo, il loro amore è nato proprio su un palco, lui infatti, faceva parte del corpo di ballo di uno dei suoi tour e così si sono avvicinati e innamorati. Era il 2004 e la coppia, nonostante la differenza d’età, lui ha 8 anni in meno di lei, è affiatatissima. Nel 2010 è nato il loro primo e unico figlio Samuel, che oggi ha 16 anni. Prima della sua nascita il coreografo e la cantante avevano provato a diventare più volte genitori, è stato lo stesso Emanuel Lo a raccontarlo in diverse interviste, ma hanno dovuto aspettare prima che arrivasse il loro bambino. Nonostante il loro grande amore, non sono mancati momenti no, prima di diventare genitori hanno vissuto una lunga crisi, che poi è rientrata.

Giorgia è legatissima alla sua città, tanto è che tutt’oggi vive nella Capitale con il compagno Emanuel Lo e il figlio. Qui hanno un bellissimo appartamento, molto grande con un arredamento moderno e industrial, davvero unico e originale. Sebbene la cantante sia molto riservata, grazie alle immagini che lei e il compagno condividono sui social, è possibile scorgere qualche dettaglio della loro splendida casa. È un grande appartamento molto luminoso, con un bel terrazzo panoramico, una cucina moderna con una grande isola e una stanza adibita a palestra, è noto come Giorgia sia una appassionata di fitness.