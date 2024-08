Totti e Noemi aspettano un figlio? L’indiscrezione: “Grande novità in arrivo”. Poi il dettaglio su Ilary

Totti e Noemi aspettano un figlio? L’indiscrezione: “Grande novità in arrivo”

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono più innamorati che mai e presto potrebbero allargare la famiglia: a lanciare l’indiscrezione è il settimanale Oggi, che, oltre a pubblicare le foto dei due insieme a Sabaudia, ha raccolto alcune voci vicine alla coppia.

Il paparazzo che ha scattato le foto, intanto, sottolinea una differenza rispetto a quando l’ex calciatore era sposato con Ilary Blasi: “Rispetto a quando stava con Ilary, Francesco prende tutto con più calma: arriva tardi al mare, si rilassa, passa i pomeriggi a casa. Si vede che stanno bene insieme”.

Poi, il magazine lancia l’indiscrezione: “Fonti vicine alla coppia parlano poi di una ‘grande novità’ in arrivo. E visto che le nozze sono un miraggio – c’è ancora da sbrogliare il divorzio dalla Blasi – la grande novità non può che essere una. Pupino in arrivo? Per ora la pancia di Noemi sembra piatta, ma il progetto c’è”.