Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ripreso a seguirsi su Instagram

Francesco Totti e Ilary Blasi tornano a seguirsi sui social: è quanto rivelato da Dagospia, il sito diretto da Roberto D’Agostino che per primo aveva dato la notizia della rottura tra i due.

“Per la serie: ho visto cose che voi umani, Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la guerra dei Rolex e delle Hermes, hanno ripreso a seguirsi su Instagram. Ma che sta a succede?, direbbe la Blasi” si legge sul sito.

Nel frattempo, a breve riprenderanno le udienze per la separazione. A settembre, infatti, i due torneranno a sfidarsi in tribunale.

Secondo quanto scrive Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini “La causa per la separazione con addebito tra Totti e Blasi è giunta a una fase cruciale, quella dell’udienza con testimoni. Una questione di tempi, date e prove. E di testimoni. La bomba sganciata da Totti è la convocazione fra i testimoni proprio di Cristiano Iovino, dopo che il personal trainer ha confessato in un’intervista al Messaggero di aver avuto una relazione intima con la Blasi alla fine del 2021. Non risulta che la Blasi, per replicare alla staffilata di Totti, abbia deciso di chiamare a testimoniare Noemi Bocchi”.