Francesco Totti ha scritto ad Antonella Fiordelisi? Ecco l’ultima rivelazione: “Non è bello dire che non è vero”

Francesco Totti ha scritto ad Antonella Fiordelisi: l’ultima rivelazione

Continua la telenovela sul presunto messaggio che Francesco Totti avrebbe inviato ad Antonella Fiordelisi: dopo la smentita di Alex Nuccetelli, amico dell’ex calciatore della Roma, arrivano ora le dichiarazioni dei legali e dell’ex fidanzato della showgirl attualmente “reclusa” nella Casa del Grande Fratello Vip.

Era stata proprio la Fiordelisi ad aver confessato durante una chiacchierata con due suoi coinquilini, Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà, di aver ricevuto un messaggio da Francesco Totti. Circostanza successivamente smentita da Nuccetelli, che aveva dichiarato: “Non merita questi gossip e non direbbe mai bugie, ieri mi ha detto che manco la conosce”.

“Egregio Sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza” hanno replicato i legali dell’influencer che quindi hanno chiesto a Francesco Totti di “autorizzare la pubblicazione dello screenshot della sua richiesta di messaggi”.

A fare un’ulteriore rivelazione è stato poi Gianluca Benincasa, ex compagno di Antonella Fiordelisi, il quale, durante un’intervista a Radio Radio, ha confermato la vicenda: “Sapevo dell’esistenza, c’era una richiesta, non è bello dire che non è vero. L’ho vista la richiesta”.