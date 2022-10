Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi si lascia sfuggire: “Mi ha scritto Totti…”

Il nome di Francesco Totti entra nella casa del Grande Fratello Vip: a pronunciarlo è Antonella Fiordelisi, la 24enne schermitrice, modella e influencer di Salerno. Durante un momento di relax con altri due concorrenti, Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà, in una chiacchierata, si è lasciata sfuggire una “notizia” di gossip: stava facendo ipotesi su quale nome dare ai propri figli in futuro, quando sulla possibilità di chiamare un eventuale maschietto Francesco ha detto “mi ha scritto Totti”. Il capitano della Roma è un nome molto chiacchierato di recente per via della difficile separazione con Ilary Blasi e della sua nuova frequentazione con Noemi Bocchi.

Fiordelisi si è accorta immediatamente di essere caduta in una gaffe e si è subito tappata la bocca imbarazzata, cercando di coprirsi dalle telecamere dietro le spalle di Donnamaria. Momenti di silenzio imbarazzato hanno fatto seguito alla scena, finché Giaele l’ha guardata sorpresa, mentre Edoardo ha esclamato: “Non è vero!”. Dopo queste parole la regia ha staccato di colpo l’inquadratura. Non è quindi chiaro quando, dove e perché il giallorosso avrebbe fatto quanto affermato dalla gieffina. Le sue parole hanno scaldato il dibattito social, creando una spaccatura tra gli utenti. Molti infatti ritengono che si sia trattato soltanto di una battuta della Fiordelisi per stuzzicare Edoardo.