“Poco carino ed elegante”: la verità sul presunto scambio di messaggi tra Antonella Fiordelisi e Totti

Alex Nuccetelli parla del presunto messaggio di Totti ad Antonella Fiordelisi

Non c’è stato nessuno scambio di messaggi tra Francesco Totti e la concorrente del GfVip Antonella Fiordelisi: lo sostiene Alex Nuccetelli, pr e amico dell’ex calciatore che avrebbe avuto modo di parlare con lui della questione.

La vicenda, infatti, è emersa all’interno della Casa del Grande Fratello quando Antonella Fiordelisi ha confessato durante una chiacchierata con due suoi coinquilini, Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà, di aver ricevuto un messaggio da Francesco Totti.

La notizia, neanche a dirlo, ha fatto immediatamente il giro del web, anche perché l’ex capitano della Roma avrebbe scritto alla 24enne quando già fidanzato con l’attuale compagna Noemi Bocchi.

Interpellato dal sito di gossip Biccy, Alex Nuccetelli ha però smentito la vicenda. “Totti in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip – ha dichiarato il pr – Lo conosco bene, da 20 anni e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie”.

Secondo quanto dichiarato da Nuccetelli, infatti, l’ex giocatore nemmeno conoscerebbe la concorrente del reality: “Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello”.