Francesco Sarcina, come sono andate le cose con Clizia Incorvaia: “Tutto basato sui like”

Negli ultimi mesi ha tenuto banco tra gli appassionati di gossip la fine della relazione tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia. La separazione, avvenuta la scorsa estate, non è stata idilliaca. Da quel momento, infatti, non sono mancate dichiarazioni al veleno, rumors su reciproci tradimenti e colpi bassi. Ora le cose sembrerebbero andare meglio: lui sembra più sereno, mentre Clizia ha trovato un nuovo amore, Paolo Ciavarro, conosciuto nella casa del Gf Vip.

A tornare sull’argomento ci ha ripensato lo stesso Sarcina, ospite della trasmissione di Radio 2 I Lunatici. Il cantante non ha risparmiato nel corso dell’intervista qualche frecciatina alla sua ex: “Ormai gli scheletri non sono più nell’armadio, ma negli smartphone. Questa è un’epoca narcisista, tendiamo ad apparire fighi, belli, quando poi hai i like ti senti figo. I like creano dipendenza. Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto le palle”.

Sarebbero stati dunque in particolare i social a creare una rottura nella coppia. “Sono un’arma a doppio taglio. Si è creato tutto questo trip dell’avere seguaci. Io faccio musica, vorrei farti entrare nella mia musica, non per forza nei cavoli miei. Però alla gente sui social frega relativamente. Quindi ci dobbiamo adattare, ogni tanto mi piace far vedere i cavoli miei. A volte sì, a volte no”.

Sulle accuse di Clizia di essere stata tradita più volte dall’ex marito, il leader de Le Vibrazioni commenta: “Proposte indecenti che arrivano sui social? Io l’ormone ce l’ho già scatenato di mio. I social sono una illusione della realtà. Io sono molto animale da questo punto di vista, ho bisogno di sentire l’odore, l’energia. Non è importante che una donna sia una fotomodella, l’importante è che la persona sia bella dentro”, ha aggiunto Francesco Sarcina.

Infine spazio ai pensieri positivi. Il cantante ha infatti potuto rivedere da pochi giorni la figlia Nina, avuta proprio da Clizia Incorvaia: “Mio figlio più grande sono riuscito a rivederlo, la piccola l’ho rivista solo da pochi giorni, non l’ho vista per tre mesi e mezzo, è angosciante non poter vedere la tua piccolina per così tanto tempo. Era in Sicilia con la madre, comunque circondata da amore. Io vivo una situazione da separato come molti italiani, ma sono recidivo nei miei errori, ho dei figli meravigliosi e cerco sempre di fare il papà alla grande, anche facendo stare insieme i miei figli quando li ho. Anche Tobia ha avuto difficoltà nel non poter vedere la sorella”.

