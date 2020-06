“Ci prisimo un panino e ci misimo in macchina”: la clamorosa gaffe di Clizia Incorvaia torna virale | VIDEO

Clizia Incorvaia, la gaffe torna virale: “Ci prisimo un panino” – VIDEO

Torna virale in queste ore la gaffe pronunciata da Clizia Incorvaia a Live Non è la D’urso: a ottobre scorso la ex di Francesco Scarcina raccontò nel dettaglio dell’uscita con Riccardo Scamarcio, quella della presunta scappatella denunciata ai giornali proprio dal cantante de Le Vibrazioni. Nel raccontare la sua versione dei fatti, Clizia Incorvaia si lasciò scappare due clamorosi errori di grammatica. “E così andammo al posteggio del McDonald’s di Rozzano, ci presimo un panino lì e ci misimo in macchina”, disse l’ex gieffina, scatenando l’ilarità dei social, che già allora impazzirono per la frase. Oggi in molti condividono su Twitter la gaffe grammaticale della influencer.

Clizia Incorvaia è salita agli onori della cronaca in questi giorni perché si è parlato di una sua possibile partecipazione al reality show Temptation Island insieme al nuovo fidanzato, Paolo Ciavarro. Ma è stata la stessa Incorvaia a smentire, dicendo: “Non sono mai stata contattata dalla redazione di Temptation Island, o forse le mie parole sono state mal interpretate. Dinnanzi alla domanda se io e Paolo avremmo fatto Temptation ho semplicemente detto di no perché ci stiamo ancora conoscendo. Nulla voglio togliere al lavoro eccelso di Maria, che fa assumere tantissimi italiani”.

