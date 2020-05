Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro a Live, rabbia di Barbara d’Urso: “Sceneggiata, vi siete già visti”

C’era molta attesa durante la puntata di ieri, 24 maggio 2020, per l’incontro a Live Non è la d’Urso tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due, dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, erano pronti per rivedersi dopo ben tre mesi dall’ultima volta, visto che la quarantena per il Coronavirus li aveva allontanati per tutto quel tempo. O almeno così avevano detto Paolo e Clizia.

Il loro primo incontro sarebbe dovuto avvenire proprio davanti alle telecamere di Live. Per l’occasione la produzione del programma di Canale 5 aveva allestito un set romantico su una spiaggia in Sicilia, ma le cose non sono andate secondo le previsioni. Barbara d’Urso ha infatti iniziato a dubitare sulla loro versione dei fatti, dimostrando così di averli “smascherati”.

“Da quanto non vi vedete, dal 24 febbraio? Ho voluto chiedervi conferma perché in camerino stasera mi è arrivata una notizia. Ho detto: “Non ci voglio credere”. La notizia è che voi vi siete già incontrati per fare un servizio fotografico per la cover di un famoso giornale”, ha detto in diretta la conduttrice. Evidente l’imbarazzo di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Il ragazzo inizialmente ha provato a negare il tutto, ma alla fine Clizia ha svuotato il sacco: “Lui ha fatto i 14 giorni di quarantena, che sono stati interminabili. Ha fatto il tampone ed era negativo. Poi ieri abbiamo fatto questo incontro, è vero. Siamo due giovani amanti, non ci vedevamo da tre mesi e abbiamo fatto questa trasgressione. Ti assicuro che le lacrime di Paolo sono vere”.

Scoperta la verità, Barbara d’Urso non ha nascosto il proprio rammarico: “Se voi ieri vi siete già incontrati, avete fatto foto insieme per un famoso settimanale, io non ne sapevo niente, gli autori neanche…. La domanda è, per quale motivo allora siamo qui a fare una sceneggiata? Perché io non voglio prendere in giro il pubblico di Live – Non è la d’Urso. Perché tu mi rispondi che non vi vedete da tre mesi? Perché io ci rimango male.

Io sono dalla parte vostra, ma ci sono rimasta male perché se avete fatto foto ieri, raccontare poi alla gente che stiamo facendo una cosa come se fosse finta… io capisco che è comunque emozionante, ma non ne sapevo nulla. Mi sembrava di prendere in giro il pubblico”. Alla fine l’incontro tra i due innamorati è andato comunque in scena.

Paolo e Clizia si sono così rivisti, anche se non per la prima volta, e hanno dovuto indossare guanti e mascherine, pur non potendosi abbracciare. La d’Urso prima di chiudere il collegamento ha lanciato alla coppia un’altra frecciatina: “Mi sarei emozionata di più. Così mi sono emozionata meno, ma penso che abbiamo comunque realizzato un sogno”. Doveva essere un momento romantico, alla fine l’incontro tra Paolo e Clizia si è rivelato un episodio davvero trash che ha subito fatto il giro dei social.

