Questa sera, domenica 24 maggio 2020, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso. Ogni settimana, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Ampio spazio, inoltre, in questa fase all’emergenza Coronavirus. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa.

Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, in onda domenica 24 maggio 2020, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Questa sera da Barbara D’Urso, secondo le anticipazioni che trapelano, continuerà ad affrontare l’argomento Coronavirus con le ultime novità della Fase 2. Da domani in quasi tutta Italia sarà possibile andare di nuovo in piscine e palestre. Nel weekend appena trascorso, però, hanno fatto discutere le immagini di movida e assembramenti da parte di molti giovani in alcune città italiane. Durante lo speciale dedicato al Coronavirus ci sarà un talk che coinvolgerà alcuni dei massimi esperti in ambito scientifico e sanitario.

Nella seconda parte, quella più leggera dedicata all’intrattenimento e allo spettacolo, si ripercorreranno le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Gina Lollobrigida. La diva, seppur non presente fisicamente, sarà la protagonista assoluta della puntata. A Live infatti ci saranno varie esclusive imperdibili sul caso Lollobrigida.

Secondo le anticipazioni, ci sarà un collegamento con Andrea Pizzolla, attuale compagno dell’artista rinviato a giudizio. Sono stati il figlio di Gina Lollobrigida, Milko Skofic e Rigau a denunciare l’ex factotum della diva, accuse che Piazzolla smentisce categoricamente. Grande attesa poi per l’incontro tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che non si vedono da tre mesi.

Clizia Incorvaia aveva difeso la sua storia d’amore con Paolo Ciavarro proprio in collegamento con Live Non è la d’Urso. Il legame tra Clizia e Paolo è nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4, ma, dopo la fine del reality, i due non si sono potuti rivedere a causa dell’isolamento e delle misure restrittive imposte per il Coronavirus. Grande attesa dunque per questo incontro che avverrà stasera in diretta. Live Non è la D’Urso vi aspetta stasera, domenica 24 maggio 2020, alle ore 21,25 su Canale 5.

In tv e streaming

Dove vedere Live Non è la D’Urso in tv e streaming? Lo show di Barbara D’Urso va in onda, come detto, su Canale 5 a partire dalle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.