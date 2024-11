Francesca De André torna a parlare del padre Cristiano: “Si è fatto una risata parlando della mia malattia”

Francesca De André torna a parlare del padre Cristiano

Francesca De André torna a parlare del padre Cristiano spiegando perché fatica a chiamarlo “papà” e come mai i rapporti con lui sono così tesi.

Ospite de La volta buona, la cantante e showgirl, che aveva accusato il genitore di aver “monetizzato sui brani di un morto”, ha spiegato: “Voglio chiarire questa cosa perché vengono presi solo gli spezzoni per fare clamore, io ho sempre stimato mio padre dal punto di vista artistico, ho solo criticato il fatto di non dare spazio al suo talento per cimentarsi di più in canzoni di mio nonno, Fabrizio De André”.

“Anche mio fratello non parla più con mio padre perché non si è interessato di me nemmeno quando ho avuto delle masse tumorali” ha aggiunto Francesca De André.

La showgirl ha poi chiarito: “Lui si affida a cliniche private, di me invece non si è interessato e so che si è fatto una risata parlando della mia salute a rischio. Non posso quindi avere parole amorevoli nei confronti di quest’uomo che faccio fatica anche a chiamare padre”.

Alla domanda di Caterina Balivo se provasse dispiacere, Francesca De André ha poi aggiunto: “Certo, ma mi dispiace anche aver avuto un padre così. Indipendentemente dal legame di sangue, è una persona che nella mia vita mi ha solo creato male, traumi sui quali devo ancora lavorare per andare avanti. Le persone deleterie devono essere allontanate dalla propria vita”.