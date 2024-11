Francesca De André contro il padre Cristiano: “Monetizza sui brani di un morto”

Francesca De André contro il padre: “Monetizza sui brani di un morto”

Francesca De André ha rivelato il suo dramma personale, ovvero quello di non poter avere figli a causa di un tumore dal quale è fortunatamente guarita, e attaccato il padre Cristiano con parole durissime.

Intervistata da Novella 2000, la showgirl e cantante ha rivelato a proposito della sua malattia e dell’impossibilità di avere figli: “Mi avevano preparato all’eventualità di dover fare chemio e radioterapia, fortunatamente non è successo. Sono guarita, ma non potrò avere figli, se non con l’inseminazione artificiale. E anche in quel caso non è detto”.

“Adesso ho fatto pace con me stessa, col mio passato e le inquietudini che mi hanno dato il tormento per anni. Coltivo progetti che stanno pian piano prendendo forma, ad esempio diventare tatuatrice. Intanto porto avanti la passione per la pole dance. Quanto alla musica, continuo a scrivere”.

Poi ha parlato dei rapporti difficili con il padre Cristiano, figlio del cantautore Fabrizio: “I miei erano separati e fui affidata a mia madre, con la quale avevo un rapporto conflittuale. A 14 anni scappai di casa e andai a vivere con mio padre. Con lui fu peggio… Il giudice tutelare fu avvisato della mia condotta ribelle e finii in comunità. Nessuno volle farsi carico di me, inclusa Dori Ghezzi, moglie di mio nonno Fabrizio, che in un primo momento sembrò volermi adottare. Mi abbandonarono tutti”.

Quindi le durissime parole sul padre: “Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare, quando per farsi strada gli sarebbe bastato attingere dal proprio talento, che non ha mai imparato a sfruttare. Ha sempre lasciato che le sue miserie prendessero il sopravvento sulle virtù. Non ho timore che gli giunga all’orecchio l’idea che ho di lui”.