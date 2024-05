Ferragni, la foto col busto di Napoleone è una frecciata a Fedez (e c’entra anche Marracash)

Chiara Ferragni si fa fotografare mentre ride di fianco a un busto di Napoleone e sui social in molti interpretano lo scatto come una frecciata diretta al quasi ex marito Fedez.

Il riferimento è a un video pubblicato sui social nel 2017 da Marracasch in cui il rapper definiva il collega Fedez “nano con la sindrome di Napoleone”.

La foto che ritrae Ferragni con il busto dell’imperatore francese è stata scattata durante la recente visita dell’influencer alla Galleria d’Arte Moderna a Milano. Nell’immagine si vede Chiara che ride di gusto, un risata che molti suoi fan hanno interpretato appunto come una presa in giro nei confronti di Fedez.

Il post di Ferragni è stato pubblicato poche ore dopo il Gran Premio di Formula 1 di Monaco, dove il rapper di Rozzano si è fatto vedere mano nella mano con la modella francese Garance Authié, più giovane di lui di quindici anni [Chi è Garance Authié].

Nel 2017 Marracash aveva definito Fedez in quel modo nell’ambito di un duro botta e risposta tra i due, quello che nel gergo dell’hip-hop viene chiamato “dissing”.

All’epoca Fedez era appena uscito con l’album Comunisti col Rolex insieme a J-Ax e, in un’intervista al Corriere della Sera, Marracash aveva detto che il loro non era rap ma “pop mascherato”.

Fedez gli aveva riposto piccato sui social: “Deve essere frustrante fare le interviste ed essere costretti a pronunciare sempre il nostro nome perché altrimenti non vi cagano di pezza”, aveva detto. “Nel titolo è più grosso il nostro nome sul vostro. E poi tipo ieri: ti vedo dal vivo e ti dico che sei un coglione faccia a faccia e abbassi lo sguardo, eh? Giusto per ribadire: il nostro tour ha già venuto 100mila biglietti, non è ancora il disco, la terza data del Forum è praticamente quasi sold out e apriremo una quarta. Fa male, vero?”.

Al ché, Marracash aveva controreplicato definendolo appunto “nano con la sindrome di Napoleone”. “A quanto pare al nano con la sindrome di Napoleone gli è partita la nave sui social”, diceva il rapper in un video sui social. “Ha inventato un bel po’ di ca**ate. Tu ieri mi hai visto, mi hai detto che ero un cogl*one e io ho abbassato lo sguardo… ma dove? Tu ieri alla sfilata di Moschino, eri seduto esattamente di fronte a me, non mi hai neanche per sbaglio guardato, neanche un secondo […]. Ti sei inventato una cazzata totale”.

All’epoca Ferragni e Fedez erano una coppia felice, fidanzata da un anno. Ora che le loro strade si sono separate, l’influencer prende le parole dell’ex “nemico” Marra per “dissare” a sua volta l’ex marito.