Fedez e Tony Effe, nuove indiscrezioni sul dissing: “Federico si sentiva anche con Giulia De Lellis”

Fedez e Tony Effe: “Federico si sentiva anche con Giulia De Lellis”

Continuano a emergere indiscrezioni sul dissing tra Fedez e Tony Effe: a fornirle è, ancora una volta, Fabrizio Corona secondo cui l’ex marito di Chiara Ferragni avrebbe avuto un flirt, quantomeno epistolare, con Giulia De Lellis prima che quest’ultima si fidanzasse con il rapper romano.

Ospite del podcast Gurulandia, l’ex paparazzo ha rivelato che Fedez avrebbe tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega, ex compagna di Tony Effe.

Secondo Corona, però, Fedez avrebbe avuto un flirt anche con Giulia De Lellis, oggi fidanzata con Tony Effe: “Fedez si è scritto per un lungo tempo con la De Lellis, prima che lei iniziasse realmente la storia con Tony”.

Non solo: Corona rivela che Fedez avrebbe inviato in anteprima Allucinazione Collettiva, il brano in cui ripercorre la sua travagliata storia d’amore con Chiara Ferragni, proprio a Giulia De Lellis.

“Ricordate che lui è stato male in Calabria? Che cosa fa Fedez? Invia il testo della canzone anche a Giulia De Lellis, anzi, l’audio di Allucinazione Collettiva. Anche io ce l’avevo. Fede nei momenti deboli tira fuori la sua parte umana, lui non è solo il ragazzetto che va in giro con le belle ragazze”.

I due, secondo l’ex paparazzo, si sarebbero sentiti anche di recente, in occasione del Festival del Cinema di Venezia: “Non ha voluto pubblicare un messaggio che Giulia gli ha scritto al Festival di Venezia, che erano all’amfar insieme. Cosa c’era scritto? Lei ha scritto a Fedez ‘perché non mi hai salutata?’. Però lui non l’ha pubblicato”.

Nè Fedez né Giulia De Lellis, al momento, hanno confermato o smentito le dichiarazioni di Fabrizio Corona.