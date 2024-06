“Fedez ha avuto un flirt con Taylor Mega”: la clamorosa indiscrezione

Un presunto flirt a dir poco clamoroso. Fedez avrebbe avuto un flirt segreto con la celebre influencer Taylor Mega. A riportarlo è il settimanale “Diva e donna”. Secondo il retroscena ricostruito dal settimanale Chiara Ferragni e il suo team avrebbero infatti bloccato sui social l’account (che conta 2,8 milioni di follower) di Taylor Mega proprio per questa vicenda.

Il cantante – prima dell’attuale frequentazione con la modella francese Garance Authiè – avrebbe avuto un flirt con Taylor e l’incontro, rimasto finora segreto, sarebbe andato in scena a Milano: questo non avrebbe lasciato indifferente la Ferragni che – sempre secondo le voci raccolte – da qualche tempo sarebbe a conoscenza del debole del suo ex per Taylor Mega.