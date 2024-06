Fedez: “Con Chiara Ferragni una relazione tossica, ci facevamo del male a vicenda”

Mentre escono indiscrezioni secondo cui Chiara Ferragni sembra aver chiesto formalmente il divorzio, Fedez definisce quella con la ormai ex moglie “una relazione tossica” in cui entrambi si facevano “del male a vicenda”.

Il rapper ne ha parlato sulla piattaforma di streaming Twitch, ospite dello streamer Grenbaud. “Parlo – ha detto a proposito del legame con Ferragni – di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene…”.

“Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato – ha aggiunto Fedez – perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l’ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza”.

Gossip / L’ultima indiscrezione sui Ferragnez: “Chiara ha chiesto il divorzio e 40mila euro al mese di alimenti a Fedez” Gossip / Fa la modella ma studia finanza: chi è Garance Auhthié, la ragazza che esce con Fedez

Dal rapper sono arrivate invece parole di amore per i figli Leone e Vittoria: “Sono una ragione per vivere”, ha osservato con la voce commossa.

Durante l’intervista GrenBaud gli ha chiesto se andrebbe a Sanremo 2025. “Con l’idea giusta sì. E poi finalmente sarei libero di fare il cazzo che voglio”, ha risposto Fedez. “E non parlo di Amadeus”, ha poi aggiunto. Chiaro il riferimento all’edizione 2023 del Festival, quando il rapper fece infuriare Ferragni – all’epoca co-conduttrice della kermesse – per un bacio che fece scalpore con Rosa Chemical.

Infine, Fedez ha anche commentato con tono sprezzante le presunte “frecciatine” lanciategli in questi mesi da parte della ormai ex moglie: “La reputo una cosa stupida”, ha detto. “Se non ci fossero i bambini di mezzo mi divertirei anche a rispondere».

LEGGI ANCHE: Leone e Vittoria. «Sono una ragione per vivere», ha detto il rapper con voce commossa parlando dei figli.Muschio Selvaggio ora è al 100% di Luis Sal, Fedez: “I suoi contenuti totalmente distanti dalla nostra visione”