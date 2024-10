Fedez di nuovo innamorato: “È una storia seria, lei si chiama Vittoria e non somiglia per nulla alla sua ex”

Fedez di nuovo innamorato: “È una storia seria, lei si chiama Vittoria”

Fedez sarebbe nuovamente innamorato: la fidanzata si chiamerebbe Vittoria e non sarebbe uno dei tanti flirt che hanno contraddistinto l’estate del rapper ma bensì di una “storia seria”.

È quanto rivela il giornalista Gabriele Parpiglia che sul suo profilo X aveva già anticipato l’indiscrezione scrivendo: “Nuova fidanzata per Fedez – scrive Parpiglia – Sta festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia. Non una ragazza più giovane ma una storia seria, seria e ripartenza in amore totale. Lei è milanese doc, ottima famiglia”.

Ora, però, Parpiglia, sempre sui social, fornisce qualche elemento in più sulla presunta nuova fidanzata di Fedez.

Chi è Vittoria, la nuova fidanzata di Fedez

Il giornalista, infatti, scrive: “La nuova fidanzata di Fedez è nata nel 1997 e si chiamerebbe Vittoria. Mora, per nulla somigliante alla sua ex compagna”.

E ancora: “Si sono conosciuti in Sardegna. Milanese, con cognome della Milano bene conosciuto (ma non famosa). È una storia seria comunicata a tutte le persone vicine a lui”.

Gabriele Parpiglia, poi, aggiunge un’ulteriore dettaglio: la ragazza, infatti, sarebbe “laureata in Fashion marketing e ha un master in Fashion e Merchandising”.