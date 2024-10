Fedez di nuovo innamorato, le indiscrezioni: “È una storia seria”

Sparito dai social già da diversi giorni, Fedez sarebbe nuovamente innamorato: a lanciare la clamorosa indiscrezione è il giornalista Gabriele Parpiglia sul suo profilo X.

“Nuova fidanzata per Fedez – scrive Parpiglia – Sta festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia. Non una ragazza più giovane ma una storia seria, seria e ripartenza in amore totale. Lei è milanese doc, ottima famiglia”.

Dopo un’estate da protagonista, in cui è stato paparazzo con numerose ragazze, sul rapper è calato presto il silenzio. Il cantante, infatti, da diversi giorni non aggiorna i suoi social, inclusa la giornata di ieri (15 ottobre ndr) in cui ha festeggiato i suoi 35 anni.

Fedez è stato di recente al centro della cronaca, non solo di quella rosa per via della separazione da Chiara Ferragni. Il rapper, infatti, è stato coinvolto, anche se non risulta indagato, nell’inchiesta per estorsioni, richiesta di pizzo e risse e lesioni tra gruppi, che ha portato all’arresto di numerosi ultras del Milan e dell’Inter, tra cui anche Christian Rosiello, bodyguard del cantante.