La frecciatina di Fedez a Chiara Ferragni nel nuovo singolo

In vacanza in Costa Smeralda, dove è stato raggiunto anche dai figli Leone e Vittoria, Fedez lancia una nuova frecciatina nei confronti dell’ex moglie Chiara Ferragni.

Nel corso di un live a Porto Rotondo, infatti, il rapper ha presentato in anteprima il nuovo singolo di Niky Savage, che dovrebbe chiamarsi DiCaprio, al quale lui stesso ha collaborato.

Nel brano c’è una strofa, cantata da Niky Savage, che recita: “Cu** panettone, ma non è Balocco”. Il riferimento all’influencer e alla vicenda del pandoro-gate appare evidente.

Nonostante la strofa nel brano non sia direttamente cantata da Fedez, che invece interpreta il ritornello del singolo, non è sfuggito il fatto che il rapper, nel corso del live, non abbia esitato a canticchiare la canzone, incluso il passaggio “incriminato”.