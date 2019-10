Fedez posta una foto in costume sui socia, arriva il commento di Chiara Ferragni

Il rapper milanese Fedez posta una foto in costume e la moglie, l’influencer Chiara Ferragni, ha lasciato un commento. Non succede molto spesso che la fashion blogger risponda sotto ai post del marito e, soprattutto, Chiara Ferragni molto di rado risponde ai commenti di follower e utenti, ma in questo caso la fashion blogger si è lasciata andare a un piccolo sfogo.

Fedez ha pubblicato su Instagram una foto insieme all’amico Luis Sal, ma i fan notano subito un dettaglio. Il musicista nella foto si mostra in costume, a torso nudo insieme all’amico fraterno Luis. Lo scatto risale a qualche giorno fa e i due sono immortalati mentre scherzano e si divertono in piscina.

Più di qualche utente fa notare però che c’è qualcosa che non va: “Luis Sal ha i capezzoli più grandi di Fedez”, scrive ironico un utente. Dopo qualche ora arriva il commento della moglie di Fedez, Chiara Ferragni: “No, è Fedez ad averli piccoli”.

La fashion blogger di Cremona e il rapper milanese amano prendersi in giro sui social: sia negli scatti, che nelle stories spesso marito e moglie scherzano e si fanno degli scherzi. Anche stavolta Chiara Ferragni ha voluto “ridicolizzare” il marito prendendolo in giro.

In ogni caso, però, l’amore tra l’influencer più famosa d’Italia e il rapper milanese è sempre accesissimo. I due sono appena tornati da una vacanza in Oman. A organizzarla è stata proprio lei: Chiara Ferragni ha pianificato il viaggio di qualche giorno per i trenta anni del marito. I due sono partiti in compagnia: con loro anche l’inseparabile Luis Sal e altri amici stretti di Fedez.

Insomma, per i trent’anni dell’artista – festeggiati lo scorso 15 ottobre – i Ferragnez si sono dati da fare: una vacanza nel deserto pazzesca, da far invidia a chiunque.

