Fedez e Luis Sal pubblicano una foto in costume su Instagram: il dettaglio hot che non sfugge ai fan

L’amicizia tra Fedez e Luis Sal non è certo una novità. I due ormai da mesi condividono molti momenti insieme, immortalati ovviamente sui social. Il rapper ha pubblicato due foto su Instagram in costume da bagno con l’inseparabile youtuber.

La didascalia recitava ironicamente: “Foto profilo di Whatsapp”. Nel primo scatto Fedez e Luis non trattengono il respiro, riuscendo a sfoggiare comunque degli addominali da fare invidia a molti. Nella seconda foto invece i due tirano indietro la pancia, con un risultato tutto da ridere.

Subito però ai fan non è sfuggito un dettaglio molto particolare. Tra i commenti, infatti, in molti si sono scatenati chiedendosi chi abbia i capezzoli più grandi: “Luis Sal ha i capezzoli più grandi di Fedez”, scrive una follower. Mentre qualcun altro risponde: “No, è Fedez ad averli piccoli”.

Questione di punti di vista, evidentemente, ma la differenza non è sfuggita ai fan più attenti. Un dettaglio che fa sorridere, e che non è passato inosservato agli occhi dei fan più attivi. Tra i commenti sotto le foto pubblicate da Fedez su Instagram è comparso anche quello di Chiara Ferragni.

La fashion blogger ha prima commentato con una emoticon con la gocciolina di sudore e successivamente ha dedicato la faccina con gli occhi a cuoricino per suo marito. Inutile chiedersi chi tra i due artisti sia il più bello agli occhi di Chiara.

