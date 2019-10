Fedez ricompare sui social insieme a Luis Sal: “Due settimane senza Instagram ci hanno fatto bene”

Dopo due settimane di assenza dal popolare social di condivisione di fotografie, Fedez è ritornato su Instagram. L’ha fatto pubblicando una foto insieme a Luis Sal.

“Due settimane senza Instagram ci hanno fatto bene” è la didascalia dello scatto che immortala i due. Non sono tardati ad arrivare i commenti dei followers. Tra i numerosi messaggi dei fan, anche quelli della cognata di Fedez, Francesca Ferragni, e quello della suocera, Marina Di Guardo.

I fan avevano fortemente notato l’assenza. Il rapper, infatti, insieme alla moglie Chiara Ferragni, pubblica numerose foto al giorno, rendendo partecipi i fan di ogni attimo della propria vita quotidiana. In questi giorni, l’assenza si era fatta notare. Ma già qualche giorno fa, prima di assentarsi dal mondo virtuale, aveva annunciato l’addio (momentaneo) dai social. “Ciao social, non ci si vede per un po’”, aveva scritto il rapper milanese su Instagram senza dare altre spiegazioni.

In un altro post Fedez ha confermato che il motivo dell’assenza era dovuto alla partecipazione al programma Celebrity Hunted, che andrà in onda nel 2020 su Amazon Prime Video.

Oltre a Fedez e Luis Sal, al reality ci saranno anche Francesco Totti, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo Claudio Santa Maria e sua moglie Francesca Barra. Pure loro, sui propri account social hanno pubblicato un post in cui annunciano la partecipazione al programma.

Celebrity Hunted, che sarà presentato da Costantino della Gherardesca, è un real-life thriller diviso in sei episodi. Si tratta della prima edizione italiana di un format presente nel Regno Unito già da alcuni anni. Le celebrità, per 14 giorni, con limitate risorse economiche, devono mantenere l’anonimato e fuggire da una squadra formata da alcuni investigatori.

