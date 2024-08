Fedez e la canzone sul pandoro, il rapper smentisce il riferimento a Ferragni e sbotta: “Non l’ho scritta io”

Fedez e la canzone sul pandoro, il rapper nega il riferimento a Ferragni

Nessuna frecciatina nei confronti di Chiara Ferragni: Fedez, accusato di aver lanciato una stoccata alla sua ex nel nuovo singolo di Niky Savage al quale lui ha collaborato, smentisce e sbotta contro i giornalisti.

Nei giorni scorsi, infatti, era emerso un video di un live a Porto Rotondo, nel quale il rapper presentava in anteprima il nuovo singolo di Niky Savage, che dovrebbe chiamarsi DiCaprio, al quale lui stesso ha collaborato.

Nel brano c’è una strofa, cantata da Niky Savage, che recita: “Cu** panettone, ma non è Balocco”. Nonostante la strofa nel brano non sia direttamente cantata da Fedez, che invece interpreta il ritornello del singolo, non era sfuggito il fatto che il rapper, nel corso del live, non abbia esitato a canticchiare la canzone, incluso il passaggio “incriminato”.

Le accuse di aver lanciato una frecciatina nei confronti di Chiara Ferragni hanno innervosito Fedez che in una stories postata sul suo profilo Instagram si è scagliato contro il Corriere della Sera che aveva dato la notizia titolando così l’articolo: “Fedez canta la strofa di un brano contro Ferragni: ‘Panettone ma non è balocco’”.

“Peccato che non l’ho scritta io e nemmeno la canto io. Ma senza questo titolo (dell’articolo, ndr) del c***o non sarebbe una notizia. Vero Corriere? Piccolo giornaletto di gossip anche oggi avete elemosinato 4 click – scrive il rapper – Siete i lavavetri del giornalismo”.

In una successiva stories, poi, Fedez si è scagliato contro l’editore del Corriere, l’imprenditore Urbano Cairo: “Che poi manco l’analisi del testo sapete fare, te la insegnano in terza elementare eh. Però le fatture false il vostro padrone le sa fare bene. Il livello è questo, manco il giornalino dell’oratorio. Il mio cane scrive cose più interessanti di voi”.