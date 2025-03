Fedez ha presentato un ammonimento al Questore di Milano nei confronti di Fabrizio Corona per “atti persecutori”. Il rapper, che è pronto a denunciare l’ex paparazzo per stalking, ha riferito di sentirsi “terrorizzato dalle falsità” che Corona potrebbe diffondere ancora su di lui e la sua famiglia “pur di vendere gli abbonamenti del suo programma”. Secondo i legali del cantante, il comportamento dell’ex paparazzo è “pesantemente vessatorio” e avrebbero causato a Fedez un “fortissimo stato di ansia e stress emotivo”.

Il riferimento è alla puntata di Falsissimo, il format di Corona in onda sul suo canale Youtube, nella quale l’ex paparazzo aveva fatto una serie di presunte rivelazioni sulla vita privata di Fedez e anche su quella dell’ex moglie Chiara Ferragni. Secondo il cantante, però, i fatti raccontati da Corona sarebbero delle fake news il cui scopo sarebbe solamente quello di screditarlo. Tra i vari episodi denunciati dal rapper quello in cui in un vocale pubblicato da Corona, Fedez, in un messaggio audio, affermava: “Scusa, la pu***na ti ha querelato?”. Una frase che, nel modo in cui è stata diffusa, lasciava intendere che il rapper potesse riferirsi all’ex moglie, mentre Fedez afferma che il messaggio era riferito a tutt’altra vicenda.