Fabrizio Corona rilancia. Dopo il video in cui Fedez lo chiama “infame” per aver rivelato i presunti tradimenti di Chiara Ferragni nei suoi confronti, il re dei paparazzi risponde con una breve clip che sembra smentire l’atteggiamento protettivo del rapper verso la ex moglie.

Sull’account Instagram di Falsissimo, il programma online di Corona, è stata pubblicata una storia in cui si sente un audio con una voce che dovrebbe essere quella di Fedez in cui Ferragni viene definita “puttana”.

“Ma scusa la puttana lì ti ha querelato per la puntata di ieri e sono già arrivati gli sbirri a notificarti la querela? Ma come è possibile che se io querelo qualcuno ci mettono otto mesi a notificare?”, dice il rapper.

Il riferimento è alla diffida inviata da Ferragni nei confronti di Corona per la violazione di una scrittura privata, sottoscritta nel 2023 dallo stesso Corona con i Ferragnez, in base alla quale il paparazzo si era impegnato a non parlare più delle due controparti per i successivi dieci anni.

Nelle storie Instagram di Falsissimo, c’è anche un’altra clip, che mostra il momento in cui a Corona viene notificato l’atto inviatogli dai legali dell’influencer. “Mentre stiamo cucinando per voi l’episodio 6, arriva la diffida della Ferragni finalmente. Trattative non ne facciamo”, scrive il re dei paparazzi.

Le due storie arrivano all’indomani del video pubblicato dallo youtuber Alessandro Della Giusta che documenta il dietro le quinte di Fedez al Festival di Sanremo: nel mini-documentario si vede il rapper pregare Corona di non rivelare i presunti tradimenti di Chiara Ferragni: “Mettiti una mano sulla coscienza e non far uscire niente per favore, pensa ai miei figli”, dice Fedez. Poi, quando il paparazzo, pubblica tutto, il rapper si arrabbia e lo chiama “infame”.