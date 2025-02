Fedez chiese a Corona di non parlare di Ferragni: “Infame”. E pensò di ritirarsi da Sanremo | VIDEO

Fedez aveva pregato Fabrizio Corona di non rivelare i presunti tradimenti di Chiara Ferragni nei suoi confronti. Quando il paparazzo ha annunciato una puntata del suo format Falsissimo dedicata proprio all’influencer, il rapper ha seriamente valutato l’idea di ritirarsi dal Festival di Sanremo 2025 per non finire stritolato dal polverone mediatico. Poi, però, dopo le prove generali della prima serata della kermesse, si è convinto a partecipare. Ma Corona, con le sue rivelazioni su Ferragni, lo ha deluso, a tal punto che il rapper lo definisce “infame”.

Tutti questi retroscena sono raccontati in un mini-documentario di 27 minuti pubblicato su Youtube dal content creator Alessandro Della Giusta, che sulla popolare piattaforma di video conta 1,5 milioni di iscritti al suo canale.

Della Giusta ha trascorso con Fedez i dieci giorni prima del Festival. Nel video, diffuso oggi, 25 febbraio, dieci giorni dopo la fine di Sanremo, vengono documentati alcuni particolari inediti di come il rapper si sia avvicinato alla gara musicale, dove si è poi piazzato al quarto posto con il brano Battito.

Lunedì 10 febbraio, a poco più di 24 ore dall’inizio del Festival, Corona annuncia la pubblicazione di una puntata di Falsissimo dedicata a Chiara Ferragni. Nelle settimane precedenti il paparazzo, amico intimo di Fedez, aveva rivelato la relazione clandestina tra il cantante e una ragazza di nome Angelica Montini.

Stando a quanto si vede nel video di Alessandro Della Giusta, Fedez, spaventato per le possibili ricadute di notizie sui presunti tradimenti dell’ex moglie, contatta Corona chiedendogli di evitare l’argomento.

Nel mini-documentario Fedez riepiloga così la conversazione: “Gli ho detto ‘Non so più come spiegartelo, mettiti una mano sulla coscienza e non far uscire niente per favore, pensa ai miei figli’. Lui mi ha risposto ‘Ti chiamo’”.

Segue una telefonata tra Corona e Fedez in cui il paparazzo gli assicura che nella ormai imminente puntata di Falsissimo si parlerà di Ferragni solo in relazione all’inchiesta sul Pandoro-gate, mentre non sarà toccato il tema gossip. “Federico, è una puntata ‘Che due coglioni’ perché è tutto sul lato giuridico, non c’entra niente con la scorsa”, giura il paparazzo.

Fedez si reca così alle prove generali all’Ariston, che vanno molto bene e lo convincono a prendere parte al Festival, rinunciando all’idea di ritirarsi.

In quelle stesse ore, però, Corona fa uscire il suo show su Youtube. E non mantiene la parole data: il paparazzo parla, sì, del Pandoro-gate, ma riferisce anche che Chiara Ferragni, durante il matrimonio con Fedez, avrebbe tradito il marito con altri cantanti tra cui Naska e Achille Lauro.

In auto, di ritorno dall’Ariston, Fedez commenta: “Comunque è proprio un pezzo di merda”. “Mi dispiace dirtelo ma sei proprio un infame”, dice riferendosi chiaramente a Corona.