Federico Fashion Style crea bambole per bambini: è polemica per il prezzo esorbitante

Anche le bambole di Federico Fashion Style fanno discutere per l’esorbitante prezzo di mercato

Non c’è Federico Fashion Style senza polemica ormai. Il parrucchiere dei vip è finito nuovamente nell’occhio del ciclone, questa volta per via di un nuovo business che coinvolge direttamente il mondo dei giocattoli. In negozio troverete facilmente le bambole firmate dal protagonista de Il salone delle Meraviglie: una è alta ben 80 cm, a figura intera, con indosso un classico abito da sposa e con il velo tra i capelli; un’altra invece è una classica styling head, semplicemente la testa della bambola per giocare con i suoi capelli, come un vero parrucchiere alle prime armi.

Ma non ci sono soltanto le bambole: nella scatola, sono presenti anche gli strumenti del mestiere, dalle spazzole al phon, le piastre per capelli e le extension colorate da applicare alla propria cliente di plastica. Lanciate sul mercato soltanto qualche mese fa, le bambole del parrucchiere di Anzio hanno però fatto discutere per il prezzo alto: la bambola sposa costa 59,99 euro, mentre la styling head costa 39,99 euro, una cifra che non è alla portata di tutti, secondo il parere del popolo del web.

Del resto, questa non è l’unica polemica che ha coinvolto il parrucchiere dei vip: soltanto poche settimane fa, nel salone di Anzio due clienti hanno rifiutato di pagare il conto per lo scontrino troppo salato, coinvolgendo persino la polizia.

Leggi anche:

1. Federico Fashion Style, conto da 5mila euro: un’altra cliente si rifiuta di pagare, arriva la polizia / 2. Conto esorbitante al salone di Federico Fashion Style: la cliente non vuole pagare. Arriva la polizia

3. Chef Rubio attacca Federico Fashion Style dopo il furto del Rolex: “Fai la vittima per raccogliere like” / 4. Federico Fashion Style derubato a Milano: “Mi hanno strappato il Rolex regalato da Valeria Marini”

Potrebbero interessarti Brad Pitt avvistato per la prima volta dopo il divorzio a casa di Angelina Jolie Chi è la bionda in barca con Stefano De Martino: svelata l’identità della misteriosa ragazza Stefano De Martino in barca con una misteriosa ragazza bionda: è lei la nuova fiamma?