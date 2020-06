Federico Fashion Style, conto da 5mila euro: un’altra cliente si rifiuta di pagare, arriva la polizia

Federico Fashion Style, cliente si rifiuta di pagare conto salato

Una cliente del “Salone delle Meraviglie” di Federico Fashion Style si è rifiutata di pagare il conto perché ritenuto troppo caro. La donna, infatti, avrebbe dovuto corrispondere al fashion stylist, al secolo Federico Lauri, ben 5mila euro per il trattamento ricevuto. Una somma che non ha voluto devolvere al titolare, provocando la sua indignazione e spingendolo a chiamare il 113 per risolvere il litigio nel salone di Anzio. Dopo l’intervento della polizia, la cliente ha accettato di saldare il conto solo fino a 1.500 euro. Ma dopo l’incidenteFederico Lauri ha diffuso un comunicato stampa in cui ha spiegato che la cliente era perfettamente consapevole del prezzo del trattamento prima di entrare nel salone di bellezza di Anzio.

“La cliente si recava nella tarda mattinata di ieri presso il salone di parrucchiere suddetto richiedendo le seguenti prestazioni professionali come eseguite da Federico Lauri in arte Federico Fashion Style: colore, trattamento alla Keratina, shatush, maschera ristrutturante, acquisto e montaggio di numero di tre file intere di 30 cm cadauna di extension Taylored di capelli naturali al 100%, piega, riflessante, trattamento Oxy Station. A tal fine la Cliente entrava alle ore 11:00 e terminava i trattamenti richiesti alle ore 17:00. Il costo dei servizi resi alla cliente era conosciuto a quest’ultima sin dall’ingresso della stessa all’interno del locale dal momento che vi è ivi esposto il completo listino prezzi di tutte le prestazioni offerte alla clientela”, si legge nella nota.

Non è la prima volta che un incidente del genere si verifica nel salone di Lauri, che si ritrova spesso a chiamare la polizia dopo che le clienti, puntualmente, si rifiutano di saldare il conto perché ritenuto troppo caro. Federico Fashion Style è noto non soltanto come parrucchiere, ma come icona televisiva e social: a lui è dedicato un intero programma in onda su Real Time, il suo account Instagram è seguitissimo e la fama gli ha permesso di aprire diversi saloni per l’Italia; oltre ad Anzio, Federico lavora anche a Roma e Milano.

Leggi anche: 1. Conto esorbitante al salone di Federico Fashion Style: la cliente non vuole pagare. Arriva la polizia 2. Quanto costa una piega del parrucchiere dei vip Federico Fashion Style? 3. Federico Fashion style, bufera per i prezzi da capogiro: il parrucchiere dei vip risponde così 4 . Federico Fashion Style a TPI dopo l’attacco al suo salone: “Ho dato visibilità ad Anzio, adesso pretendo delle scuse”

Potrebbero interessarti Chi è Mariarosaria, la presunta nuova fiamma di Stefano De Martino dopo Belen: fa la ballerina a Made in Sud | FOTO “George Clooney e Amal separati in casa: sono entrati in un giro di scambisti” Dopo Belen, De Martino è conteso da due donne