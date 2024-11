Federica Nargi: “Matri geloso del mio maestro a Ballando? La preoccupazione c’è, tutto può succedere”

Federica Nargi: “Matri geloso del mio maestro a Ballando”

Tra le protagoniste di Ballando con le Stelle c’è senza dubbio Federica Nargi, che ha parlato della sua esperienza televisiva ma anche della gelosia del compagno Alessandro Matri.

Intervistata da Chi, infatti, l’ex Velina ha dichiarato: “Matri geloso del mio maestro Luca Favilla? Lui è talmente sicuro di sé che… scherzo. La preoccupazione c’è, come in tutti i lavori. Siamo insieme da 16 anni. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo”.

Sulle figlie Sofia e Beatrice, avute proprio con Alessandro Matri con il quale è legata dal 2009, Federica Nargi ha rivelato: “So che manco loro da morire. Dopo un mese e mezzo iniziano a chiedere di me. Soprattutto la più piccola, Beatrice. A scuola piange, le manco; ho cercato di farle capire che mamma lavora. Spero che questa esperienza serva alle mie figlie per capire che, se vuoi realizzare un sogno, devi crederci e lavorare. La mamma non le ha abbandonate, questo è un po’ il peso che si portano tutte le madri che lavorano”.

La showgirl ha quindi concluso: “Voglio stare in questo mondo, ma le bambine saranno sempre la priorità. Ho potuto partecipare perché mio marito mi appoggia, i miei suoceri ci aiutano e anche i miei genitori salgono da Roma per dare una mano. Domenica, dopo ogni puntata, corro da loro”.