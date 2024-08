Alessandro Matri compie 40 anni, il post di Federica Nargi

Alessandro Matri oggi, lunedì 19 agosto, compie 40 anni: tra coloro che hanno fatto gli auguri all’ex calciatore c’è ovviamente la compagna Federica Nargi.

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex Velina ha scritto: “40 anni sono arrivati, 16 insieme, 2 figlie, innumerevoli città, e troppi scatoloni per contarli. Abbiamo attraversato metà Italia, cambiato case, squadre , lavori, città, priorità. E poi sono arrivate loro, Sofia e Beatrice, due piccoli miracoli che hanno stravolto le nostre vite e riempito i nostri cuori in modi che non avremmo mai potuto immaginare. E devo ammettere che mi hai sorpreso, non pensavo saresti diventato un papà così straordinario. Sofia e Beatrice ti amano alla follia”.

“Buon compleanno a te che hai condiviso con me gran parte del tuo viaggio, ti amiamo” ha concluso Federica Nargi, che poi, nei commenti, ha aggiunto: “Non siamo sicuramente la famiglia del Mulino Bianco come tutti pensate, ma va bene così”.