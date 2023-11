Corona torna a parlare di Ilary Blasi: “Ha tradito Totti con un ex ballerino”

Secondo Fabrizio Corona Ilary Blasi avrebbe tradito Francesco Totti con l’ex ballerino di Amici Alessio La Padula. In realtà l’ex paparazzo, come spiega lui stesso sul suo sito, aveva già fatto il nome di La Padula come possibile amante della conduttrice nel 2022.

“Ilary Blasi avrebbe tradito Totti con Alessio La Padula, ancor prima del ragazzo del caffè di cui domani (oggi ndr.) vi diremo nome e cognome, raccontando la storia che si cela dietro. Ilary Blasi durante le riprese del programma Star in the star avrebbe avuto un flirt con il cantante e ballerino Alessio la Padula proveniente dal talent show Amici di Maria De Filippi. La notizia era stata data già da Fabrizio Corona nel 2022, ma il ballerino aveva smentito attraverso una storia Instagram. Peccato che la sua smentita è identica a quella di Totti con Noemi” si legge sul sito di Fabrizio Corona.

E ancora: “Corona è un amico intimo dei paesani di Alessio, ed è proprio grazie ai suoi amici ‘particolari’ che è venuto a conoscenza di questi dettagli, in quanto gli hanno fatto vedere la documentazione con tanto di prove audio. Ai tempi era bannato da Instagram. Oggi ve lo confermiamo e ve lo diamo certo al 100%”.

Lo stesso La Padula all’epoca aveva smentito la notizia attaccando duramente Fabrizio Corona in una serie di stories Instagram in cui affermava: “Fabrizio Corona, io ti voglio chiedere: perché a 50 anni fai ancora queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile tipo me? Perché tanto il tuo momento up è finito, rassegnati. Trovati un lavoro e non rompere il ca**o alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbimin***a”.

Nella giornata di ieri, lunedì 27 novembre, l’ex paparazzo aveva promesso di fare i nomi dei presunti amanti di Ilary Blasi, rivelando alcuni dettagli della relazione tra la presentatrice e Francesco Totti.

“Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt’ora ma l’ha sempre tradita, sempre. Ilary, a poco a poco, si è innamorata di Totti ed è diventata famosa e ha cominciato a lavorare grazie a Francesco Totti, a cui deve tutto. Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di non vedere” ha scritto Corona.

E ancora: “La seconda cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti. Il caffè non è solo un caffè e prima del ragazzo del caffè (episodio raccontato nel docufilm ndr), ce ne sono stati altri che vi racconteremo”.

L’ex paparazzo, quindi, aveva promesso di raccontare tutta la verità “pezzo per pezzo, nome per nome” sul suo sito. “Adesso giochiamo noi!”.