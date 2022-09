Corona indica La Padula come amante di Ilary Blasi, il ballerino sbotta

“Non rompere il ca**o e trovati un lavoro”: Alessio La Padula si scaglia contro Fabrizio Corona, che lo aveva indicato come presunto amante di Ilary Blasi.

Prima di essere bloccato su Instagram, infatti, l’ex paparazzo aveva postato sui social la foto di La Padula, lasciando intendere che fosse lui il presunto amante della conduttrice di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane.

A stretto giro, però, è arrivata la replica dell’ex ballerino di Amici che, attraverso alcune stories sul profilo Instagram, ha attaccato duramente l’ex paparazzo: “Fabrizio Corona, io ti voglio chiedere: perché a 50 anni fai ancora queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile tipo me? Perché tanto il tuo momento up è finito, rassegnati. Trovati un lavoro e non rompere il ca**o alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbimin***a”.

La foto di Corona era arrivata dopo la “promessa” di quest’ultimo di “aprire il vaso” e “raccontare la verità” su “una storia costruita e gestita per interessi comuni” in seguito all’intervista rilasciata da Francesco Totti sul Corriere della Sera.