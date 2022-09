Corona pubblica la foto di una presunta amante di Totti: “Lui e Ilary si tradiscono da anni”

Corona pubblica la foto di Martina, una presunta amante di Totti

Nella querelle tra Francesco Totti e Ilary Blasi si inserisce anche Fabrizio Corona che, dopo aver promesso di “raccontare tutta la verità” sull’ormai ex coppia, è passato ai fatti, pubblicando la foto di una certa Martina, la quale, secondo quanto lascia intendere l’ex paparazzo, sarebbe una presunta amante dell’ex calciatore della Roma.

In un post pubblicato il 12 settembre, all’indomani dell’intervista rilasciata da Totti sul Corriere della Sera, Fabrizio Corona aveva attaccato i due promettendo di “aprire il vaso” e “raccontare la verità” su “una storia costruita e gestita per interessi comuni”.

Così, tra le stories dell’ex paparazzo è apparsa la foto di una ragazza bionda, fotografata mentre sale su un’automobile, con la seguente didascalia: “1, Martina…”.

L’ex paparazzo, quindi, lascia intendere che la misteriosa ragazza sarebbe una presunta amante di Francesco Totti.

Ma non è finita qui, perché pochi minuti dopo Corona ha pubblicato un’altra stories, questa volta dedicata a Ilary Blasi.

“Ilary ieri sui social postava le foto delle tagliatelle della nonna fatte in casa a Roma. Ma la sera era a Milano al compleanno della sua famosa agente, che ha ripreso e postato sulle storie tutto e tutti. Lei no però. C’era anche Jake la Furia, poi è arrivato qualcuno noto proprio ora alle cronache” scrive l’ex paparazzo che poi conclude così il post: “Noi c’eravamo. This is my game”.