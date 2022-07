Corona attacca Ilary Blasi: “È diventata famosa grazie al gossip e ora chiede di non speculare”

Fabrizio Corona attacca Ilary Blasi: “È diventata famosa grazie al gossip”

“È diventata famosa grazie al gossip e ora chiede di non speculare”: così Fabrizio Corona si scaglia contro Ilary Blasi dopo il comunicato della conduttrice in cui, nell’ufficializzare la separazione da Francesco Totti, invitava i media a “evitare speculazioni” chiedendo riservatezza.

Lo sfogo dell’ex paparazzo è arrivato su Instagram: “Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici”.

“Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi. Quando lei lo ha fatto per 20 anni” scrive ancora Fabrizio Corona.

Poi, rivolgendosi ai suoi ex colleghi, Corona scrive: “Forza, ora fate il vostro lavoro, io ho smesso. Foto di lui con Noemi, di lei col giovane, di loro con i figli, etc.”.

“Non speculate, guadagnate facendo il vostro lavoro alimentando la macchina come da prassi. Chi decide di fare parte di questo mondo e godere dei vantaggi deve assolutamente accettare e anche e soprattutto il rovescio della medaglia. Spiace veramente per i figli che non c’entrano niente ma la decisione di esporli sempre è stata la loro”.

L’ex paparazzo, poi, ha concluso: “Almeno in un momento di crisi hanno riaperto un mercato portando soldi (loro ne hanno già presi abbastanza) e lavoro per fotografi e carta stampata, mondo in piena crisi”.