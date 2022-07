Dopo settimane di voci e smentite, ieri è arrivata la conferma. Francesco Totti e Ilary Blasi si separano. Un amore durato 17 anni e che li ha resi una delle coppie più amate dagli italiani. Ancora da chiarire i retroscena e i dettagli che hanno portato a questa clamorosa separazione. Secondo alcuni rumors, pare che l’ex capitano della Roma abbia già da un po’ una nuova fiamma, la giovane Noemi Bocchi.

Anche la conduttrice però si sarebbe già consolata con un altro uomo. Anzi addirittura una sua iniziale scappatella avrebbe causato la rottura della coppia. A raccontarlo è il settimanale Chi. Pare che la showgirl abbia perso la testa per un “aitante giovane”. Non solo. Totti avrebbe trovato nel suo cellulare diversi “messaggi compromettenti”.

“Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie – spiega la rivista – Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre l’Isola dei famosi. Così – si legge ancora su Chi – quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli”.

Un rapporto dunque logorato da entrambe le parti e che li avrebbe spinti a consolarsi con altre persone o una rottura frutto del presunto tradimento di Ilary scoperto da Francesco? E che dire poi della liaison tra il Pupone e Noemi? La conduttrice dell’Isola non ne sapeva nulla? Per ora sembra certa la smentita di una relazione tra Blasi e l’attore Luca Marinelli, di cui si era parlati nei mesi scorsi. Ma la vicenda è ancora intricata e ricca di colpi di scena. Per cui, alla prossima puntata.