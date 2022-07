Separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: il comunicato della coppia

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati: ad ufficializzare la separazione è stata Ilary Blasi con un comunicato diffuso all’Ansa dal suo agente nella tarda serata di lunedì 11 luglio.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”.

A stretto giro è arrivato anche un comunicato di Francesco Totti: “Dopo 20 anni insieme, la mia storia di coppia con Ilary è purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi, è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è più evitabile. Continuerò ad essere unito ad Ilary nella crescita dei nostri meravigliosi tre figli, sempre con grande rispetto per mia moglie”.

“Il percorso della nostra separazione – continua l’ex capitano della Roma – rimarrà per me rigorosamente privato e dunque non rilascerò altre dichiarazioni. Confido nel massimo rispetto per la nostra riservatezza e privacy soprattutto per la serenità dei nostri tre figli. Grazie”.

La notizia, anticipata nella mattinata da Dagospia, è stata dunque confermata dai due. Già da diversi mesi si parlava di una crisi tra l’ex calciatore della Roma e la conduttrice de L’isola dei famosi per colpa, sembrerebbe, di una donna che avrebbe fatto breccia nel cuore del “pupone”. I due, però, avevano successivamente smentito parlando di “fake news”.

La storia d’amore

Sposati dal 2005, la coppia ha tre figli: Christian, Isabel e Chanel. La loro relazione era una delle più longeve nell’ambiente dello show business e andava avanti dal 2002 quando Totti, al top della carriera (l’anno prima aveva vinto lo scudetto diventando definitivamente una leggenda a Roma) conquistò Ilary dopo essere rimasto folgorato vedendola nel programma tv Passaparola, quiz show condotto da Gerry Scotti in cui la Blasi faceva la letterina. Lei era fidanzata e difficilmente avrebbe lasciato il ragazzo dell’epoca, ma Totti non ha mollato la presa e grazie a messaggi, chiamate e sorprese romantiche è riuscito a conquistarla.

La storia divenne di dominio pubblico nel derby del 10 marzo 2002 quando Totti dopo un gol mostrò la maglia “6 unica”, lei si trovava sugli spalti e un sorriso imbarazzato ha illuminato il suo viso. Nel 2005 il matrimonio in diretta tv e nello stesso anno la nascita di Cristian il primogenito della coppia.

La proposta di matrimonio avvenne sulla spiaggia di Santa Severa all’ombra del Castello: “Avevo riservato un ristorante a Santa Severa. Lei mi disse: “Fino a laggiù?” e io: “Tanto la macchina la porto io quindi si va là”. Quando arrivammo era tutto buio, sembrava chiuso e mi rimproverò. Appena apre lo sportello dell’auto parte la canzone di Celentano con cui c’eravamo conosciuti (“L’emozione non ha voce”) e dentro il ristorante trova petali rosa per terra che arrivavano fino al tavolo. Eravamo soli e a metà cena le feci la proposta di matrimonio. In realtà eravamo in tre, era incinta di Christian. Il giorno delle nozze è stato indimenticabile”.