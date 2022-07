Dagospia lancia la bomba: “Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale“.

Secondo il ssito di D’Agostino: “Era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annunciò la fine dell’idillio tra il pupone e la sua pupa. Da quel momento un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla bla bla…“.

Il Corriere della Sera scriveva che i due sarebbero “separati in casa” già da tempo. Repubblica aveva parlato della presenza di un’altra donna di nome Noemi (Bocchi: sempre su Dagospia il cognome). Subito le smentite della coppia, con Totti che aveva parlato di fake news, invitando a fare attenzione per tutelare i bambini e Ilary Blasi che, ospite dell’amica Toffanin a Verissimo, aveva tuonato: “Ci sono stata male? Siamo quasi abituati. Quella foto scattata allo stadio non mi ha messo dei dubbi mi ha dato una certezza, che ci fosse un’organizzazione di qualcuno. Una foto fatta così allo stadio – il riferimento al fatto che l’ex calciatore e la presunta nuova fiamma fossero stati immortalati a pochi posti di distanza allo stadio (ndr) – vuol dire tutto e vuol dire nulla. Riconoscono allo stadio, tra tantissime persone con tanto di mascherina, questa ragazza pur non essendo un personaggio pubblico, le danno un nome e cognome. La foto è stata scattata il 5 febbraio, il caso mediatico è esploso il 21. Passano quindici giorni, hanno solamente una foto allo stadio? Dicevano della presunta amante da mesi, vuol dire che lo sapevano e non c’è nulla? Mio marito si porta l’amante allo stadio con a venti metri mio figlio Christian?”.

“Con Francesco Totti lo scoop è assicurato” diceva Ilary Blasi. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice de L’isola di famosi dichiarava: “Vuoi la ribalta? Totti è la risposta”. “Vivete con noi? Avete le carte del divorzio in mano? – continua Ilary – Ho letto: perché quelle cose lì sui grandi giornali io le leggevo insieme a voi. E francamente non abbiamo capito il perché sono state dette e scritte”.

“In vent’anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero cose così” ha affermato la presentatrice, che poi spiegava perché non ha immediatamente commentato i rumors: “Ogni volta ti devi mettere a fare le smentite? Ma tanto ricapiterà. Hanno ripreso cose…”. Staremo a vedere.