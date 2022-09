Fabrizio Corona rivela il nome del presunto amante di Ilary Blasi

Dopo aver pubblicato sui social la foto di una ragazza, tale Martina, che avrebbe avuto un flirt con Francesco Totti, stavolta Fabrizio Corona ha proposto un’altra istantanea, questa volta dell’ex ballerino di Amici Alessio La Padula, lasciando intendere che quest’ultimo possa essere il presunto amante di Ilary Blasi.

L’ex paparazzo, che all’indomani dell’intervista rilasciata da Totti sul Corriere della Sera aveva attaccato l’ormai ex coppia promettendo di “aprire il vaso” e “raccontare la verità” su “una storia costruita e gestita per interessi comuni”, non ha potuto fornire ulteriori dettagli sulla vicenda dal momento che il suo account Instagram è stato disattivato, forse in seguito a una segnalazione da parte di qualche utente.

Di certo c’è che Alessio La Padula, dopo essere stato tirato in ballo da Corona, ha duramente replicato all’ex paparazzo attraverso una stories sul suo profilo Instagram.

“Fabrizio Corona, perché a 50 anni fai anche queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile tipo me? Perché tanto il tuo momento up è finito, rassegnati. Trovati un lavoro e non rompere il cazzo alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbiminchia” ha dichiarato il ballerino.