Ilary Blasi in lacrime: “Ho sposato Totti per amore, da quando è cambiato è stato un disastro” | VIDEO

Ilary Blasi in lacrime: “Ho sposato Totti per amore” | VIDEO

Promette di far discutere Unica, il docufilm di Netflix in cui Ilary Blasi ripercorre la sua vita e la sua carriera ma soprattutto la sua storia d’amore con Francesco Totti.

Nel nuovo trailer rilasciato da Netflix, in prossimità della messa in onda prevista per il 24 novembre, la conduttrice racconta come è iniziata la relazione con l’ex capitano della Roma, ma anche come è finita.

“Io ho sposato Francesco Totti per amore non per soldi. E l’ho sempre dimostrato mettendoci la faccia” dichiara all’inizio del trailer Ilary Blasi.

Sul finale, invece, la presentatrice è in lacrime quando racconta l’inizio della fine della relazione: “A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto comincio, diciamo, a notare un marito diverso. E da lì, un disastro”.

“A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito?” afferma ancora Ilary probabilmente riferendosi alle voci, poi confermate, che volevano Totti impegnato in una nuova relazione con Noemi Bocchi.

Il trailer, quindi, si conclude: “Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere”.