Emma Watson e il nuovo fidanzato: ecco chi è Leo Robinton

Emma Watson non è più fidanzata con se stessa. L’attrice di Harry Potter, lo scorso novembre, aveva coniato un nuovo status, definendosi felicemente impegnata con se stessa, ma i suoi tempi da single sembrano essere finiti. Il cuore di Emma batte per qualcuno e quel qualcuno è Leo Robinton. Imprenditore californiano, 30 anni, ha lavorato presso un’azienda specializzata nel settore della cannabis legale fino allo scorso giugno. Ma cosa sappiamo di più sul misterioso fidanzato di Emma Watson?

I due sono stati paparazzati insieme già alla fine del 2019, proprio quando l’Hermione di Harry Potter dichiarava al mondo intero di essere self-partnered (fidanzata con se stessa). A riportare la news è stato il Daily Mail, che ha paparazzato la neocoppia insieme, intenta a scambiarsi effusioni d’amore. “Emma e Leo hanno fatto di tutto per mantenere privata la loro relazione”, ha spiegato una fonte al tabloid inglese. “Dopo essere stati fotografati mentre si baciavano, Leo si è cancellato da tutti i social nel tentativo di proteggere la loro storia d’amore”, ha concluso la fonte.

Un gesto nobile, ma destinato al fallimento se la ragazza in questione è una celebrità hollywoodiana. Si sa, la privacy nel mondo del cinema non è propriamente inserita nel pacchetto. “La sua vicinanza con Emma non è passata inosservata ai suoi colleghi all’epoca, scioccati nel vedere Leo tra le braccia di un’attrice di fama mondiale”, ha continuato a spiegare la fonte che ha spifferato la notizia al Daily Mail.

Leo Robinton, chi è il fidanzato di Emma Watson

Cosa sappiamo su Leo Robinton, oltre al fatto che è il fidanzato di Emma Watson? Il ragazzo, 30 anni, porta lunghi capelli castani mossi, raccolti in una coda, calza gli occhiali da vista, è più alto di Emma (da quel che traspare dalle foto) ed è un imprenditore californiano. La sua è una famiglia molto numerosa: ha un fratello gemello – Archer – un fratello maggiore di nome Charlie (35 anni) e due sorelle, Lily e Daisy. Quest’ultima, modella e biologa molecolare, aveva già fatto parlare di sé in passato, quando Forbes l’ha inserita nella lista dei 30 migliori scienziati under 30.

Secondo alcune indiscrezioni, Emma e Leo avrebbero cenato insieme per la prima volta in un ristorantino a St John’s Wood, nella zona nord occidentale di Londra. Secondo il tabloid inglese, il fidanzato della Watson avrebbe già incontrato i suoceri e probabilmente anche gli amici più stretti, quindi forse anche Tom Felton? L’interprete di Draco Malfoy ha una bellissima amicizia con Emma, al punto che tantissimi fan hanno sperato che tra i due potesse esserci qualcosa di più.

Leggi anche:

1. Emma Watson, single e felice, si definisce “self-partnered”/ 2. Emma Watson nasconde 2 mila copie di Piccole Donne in giro per il mondo / 3. Emma Watson e Tom Felton: “C’è sempre stato qualcosa tra di loro”

Potrebbero interessarti Achille Lauro bloccato in quarantena a Roma: “Vivo in un Airbnb da 50 giorni” Michelle Hunziker si commuove a Verissimo: “È sola in casa, ma è molto forte” Fedez taglia (per scherzo) una ciocca di capelli a Chiara mentre dorme | VIDEO