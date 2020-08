Emma Marrone sorpresa in vacanza con la sua vecchia fiamma

Emma Marrone beccata al mare con la sua vecchia fiamma

Emma Marrone è stata sorpresa in vacanza con la sua vecchia fiamma, il modello norvegese Nikolai Danielsen, con il quale già lo scorso anno aveva trascorso le vacanze a Capri e a Formentera: sarà diventato il suo fidanzato? A distanza di un anno, in cui la cantante di origini salentine ha superato momenti difficili a causa della malattia e il temporaneo stop alla musica, Danielsen è riapparso accanto lei, che nel frattempo è diventata nuovo giudice di X-Factor, durante una gita al Colosseo, come riporta il portale Giornalettismo. L’indiscrezione cancella così definitivamente i rumors che volevano Emma Marrone nuovamente al fianco del suo ex fidanzato Stefano De Martino dopo la rottura di quest’ultimo con Belen.

